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Рютте назвал непрофессиональными действия российского Ту-142 в районе Арктики

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте считает инцидент с российским самолетом Ту-142 в Норвежском море результатом непрофессиональных действий российской стороны.

"Это свидетельствует о непрофессионализме россиян, которые захотели приблизиться к кораблю. Это безрассудно", - заявил Рютте на пресс-конференции в понедельник.

Он выразил благодарность ВВС Великобритании за сопровождение самолета.

Ранее издание Politico со ссылкой на британское Минобороны сообщило, что российский самолет сбросил большое количество гидроакустических буев - устройств, действующих как подводные микрофоны для обнаружения и отслеживания подводных лодок - в непосредственной близости от британского авианосца HMS Prince of Wales. По данным британского оборонного ведомства, российский самолет был сопровожден британскими истребителями F-35 с авианосца 2 июля.

НАТО Марк Рютте Ту-142 Великобритания
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