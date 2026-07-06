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Рютте оптимистично смотрит на цель в 5% ВВП на оборону для европейских членов НАТО и Канады

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит позитивные перспективы в достижении европейскими членами организации и Канадой поставленной год назад на саммите альянса в Гааге цели довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

"Я ожидаю, что здесь, в Анкаре, отдельные страны представят четкие, конкретные, реалистичные планы того, как можно достичь этого показателя в 5%. Те результаты, которые мы видим уже сейчас, производят сильное впечатление. Прошел всего один год из нашего десятилетнего срока, а европейские союзники и Канада уже инвестируют около 4% ВВП в оборону и безопасность", - заявил Рютте в понедельник на пресс-конференции в Анкаре накануне предстоящего 7-8 июля саммита Североатлантического альянса.

Он пояснил, что эти расходы включают "значительные инвестиции в оборону и инвестиции в связанные с обороной и безопасностью отрасли".

Генсек НАТО отметил, что в прошлом году европейские союзники и Канада выделили на основные оборонные расходы почти на 20% больше, чем годом раньше.

"А если взять вместе 2025 и 2026 годы, то это означает, что всего дополнительные инвестиции составили $258 млрд. И эта тенденция сохраняется, потому что нам потребуется больше сил, больше ресурсов и гораздо более мощная промышленная база, так как уже много лет финансирование было недостаточным. Но мы уже создаем реальные возможности, и европейские союзники и Канада сейчас движутся к тому, чтобы сравняться с Соединенными Штатами по уровню расходов", - сообщил генеральный секретарь НАТО.

Марк Рютте НАТО Канада
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