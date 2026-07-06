Microsoft уволит 4,8 тыс. сотрудников, в том числе в подразделении Xbox

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. сокращает 4,8 тыс. рабочих мест, что представляет собой 2,1% от общей численности персонала, при этом подразделение видеоигр и игровых консолей Xbox потеряет около пятой части сотрудников, сообщает CNBC.

Эти шаги направлены на сокращение расходов в эпоху искусственного интеллекта.

"Способы создания, внедрения и использования технологий меняются быстрее, чем когда-либо за время моей работы здесь", - написала директор по персоналу Microsoft и ветеран компании с 27-летним стажем Эми Коулман в сообщении сотрудникам.

Xbox упразднит 1,6 тыс. рабочих мест уже в понедельник, написала генеральный директор Xbox Аша Шарма в электронном письме сотрудникам подразделения. Еще 1,6 тыс. сотрудников подразделения будут уволены до конца 2027 финансового года (завершится в марте) сверх объявленных 4,8 тыс. человек, увольняемых немедленно по всей компании.

"Я понимаю, что годичная реструктуризация создает дополнительные трудности. К сожалению, невозможно внести все необходимые изменения за один день, - написала Шарма. - Мы вернемся к росту в 2027 году".

Также было объявлено, что Xbox продаст студии Ninja Theory (разработчик игры Hellblade) и Undead Labs (разработчик игры State of Decay) неназванным покупателям. Обе студии продолжат работу над текущими игровыми проектами - Senua и State of Decay 3 - совместно с Xbox.

Две другие студии, Double Fine (разработчик игры Psychonauts) и Compulsion Games (разработчик игры South of Midnight), будут выделены и вернутся в частную собственность под руководством своих основателей. Эти две студии получат финансирование и полное право собственности на разработанную ими интеллектуальную собственность, включая каталоги предыдущих игр.

Xbox также начнет процесс консультаций с французской Arkane Studios (разработчик игры Blade), чтобы "рассмотреть потенциальные стратегические варианты" в ближайшие месяцы в надежде на продажу или выделение студии в отдельную компанию. В отличие от остальных четырех студий, этот процесс еще не начался и займет больше времени из-за строгих французских законов в сфере труда, сообщает агентство Bloomberg.

Все пять студий были приобретены Xbox при бывшем руководителе Филе Спенсере, в течение последнего десятилетия реализовавшего масштабную программу поглощения, в рамках которой были приобретены как небольшие разработчики игр, так и крупные издатели, включая Activision Blizzard и ZeniMax (материнская компания Arkane).

Шарма написала, что эти приобретения "создали значительную ценность", но бизнес "не рос теми темпами, которых мы ожидали". "Невозможно и нежелательно владеть каждой великой независимой студией, - полагает она. - В процессе перестройки Xbox мы поможем независимым создателям добиться успеха, предоставив открытые инструменты разработки и аудиторию для реализации их замыслов".

Шарма заявила, что в рамках реструктуризации не будут отменены никакие публично анонсированные проекты, но сокращения коснутся всей организации, включая студии, которые Xbox сохранит, отчасти "для того, чтобы сосредоточиться на более приоритетных проектах".

ZeniMax столкнется со значительной реорганизацией и переориентируется на свои крупнейшие франшизы: Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein.

Также Xbox внедрит ряд других изменений, чтобы больше инвестировать в такие блокбастеры, как Minecraft, например, перестроит структуру отчетности и перейдет к более централизованной модели студий.

Котировки акций Microsoft показывают наихудшие результаты среди крупнейших технологических компаний в 2026 году, упав более чем на 20%. Инвесторы опасаются, что генеративные модели ИИ могут вытеснить значительную часть корпоративного программного обеспечения, в то время как собственные модели и сервисы ИИ Microsoft пока не стали популярными.

В прошлом году Microsoft провела несколько раундов увольнений, в результате чего в общей сложности было сокращено около 15 тыс. рабочих мест.

В отчете за 2025 год указывается, что на 30 июня в компании работало около 228 тыс. человек, в том числе 125 тыс. в США.