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В ХАМАС сообщили о роспуске своего правительства в Газе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС в понедельник заявили, что распустили свое правительство в секторе Газа, сообщает Associated Press.

Теперь, как отмечается, в ХАМАС готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. Создание такого органа управления сектором Газа предусмотрено соглашением о прекращении огня с Израилем.

При этом представитель контролируемой ХАМАС администрации Газы Исмаил ат-Тавабта в свою очередь отметил, что пока продолжат работу те члены правительства, без которых невозможно обеспечивать нормальное управление анклавом.

В Израиле раскритиковали такое решение, указав, что "предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения".

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 июля 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль сектор Газа
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