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Нетаньяху выступил против идеи возвращения Турции в программу F-35

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что нельзя возвращать Турцию в программу американских истребителей F-35.

"Я не думаю, что стоит им давать F-35 и двигатели для других их истребителей", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

По мнению израильского премьера, появление у Анкары F-35 может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке.

США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она в соответствии с контрактом получила российские ЗРК С-400.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 и истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что готов рассмотреть покупку Турцией F-35, но "до сделки пока не дошло", передавали источники Bloomberg.

Биньямин Нетаньяху F-35 НАТО Турция Израиль
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