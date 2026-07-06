Внук Рауля Кастро выразил готовность вести переговоры с Трампом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Внук экс-президента Кубы Рауля Кастро - Рауль Гильермо Родригес Кастро - заявил, что открыт к диалогу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает в понедельник USA Today.

"Я могу вести переговоры с любым представителем США. Если представится возможность, то, конечно, с Трампом", - сказал он в интервью, которое дал в Гаване в июне.

Он отметил, что политика никогда не была его призванием, однако он будет готов , если в "какой-то момент потребуется такое участие в нашем революционном деле".

Кроме того, по мнению Кастро, на определенных условиях Куба охотно "освободит политзаключенных".

Внуку Рауля Кастро 42 года. По данным СМИ, работает телохранителем своего 95-летнего дедушки, экс-главы государства, который является младшим братом лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

В мае министерство юстиции США обнародовало обвинения против Рауля Кастро, а также пяти других лиц. Им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Нermanos en rescate, учрежденной кубинскими выходцами в США.