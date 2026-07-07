Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана призвал Трампа уважать народ его страны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр раскритиковал последние угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранского народа.

"Безумному американскому президенту, который сегодня угрожал 91 млн иранцев, я бы сказал: ранее, будучи президентом лишенной корней страны с 250-летней историей, вы в аналогичных выражениях говорили об уничтожении цивилизации Ирана, насчитывающей несколько тысяч лет. Единственным результатом для вас было поражение, беспомощность и отчаянные мольбы о переговорах и прекращении огня", - написал Зольгадр в соцсети X.

Он подчеркнул, что иранцы не привыкли к языку угроз.

"Поэтому обращайтесь к иранскому народу с уважением; в противном случае мы ответим вам иначе", - предупредил высокопоставленный чиновник.

Ранее президент США заявил журналистам, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

"Послушайте, мы так или иначе победим", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник.

"Мы либо заключим сделку, либо завершим работу. Завершить работу будет несложно", - сказал он.