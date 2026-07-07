Поиск

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана призвал Трампа уважать народ его страны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр раскритиковал последние угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранского народа.

"Безумному американскому президенту, который сегодня угрожал 91 млн иранцев, я бы сказал: ранее, будучи президентом лишенной корней страны с 250-летней историей, вы в аналогичных выражениях говорили об уничтожении цивилизации Ирана, насчитывающей несколько тысяч лет. Единственным результатом для вас было поражение, беспомощность и отчаянные мольбы о переговорах и прекращении огня", - написал Зольгадр в соцсети X.

Он подчеркнул, что иранцы не привыкли к языку угроз.

"Поэтому обращайтесь к иранскому народу с уважением; в противном случае мы ответим вам иначе", - предупредил высокопоставленный чиновник.

Ранее президент США заявил журналистам, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

"Послушайте, мы так или иначе победим", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник.

"Мы либо заключим сделку, либо завершим работу. Завершить работу будет несложно", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 07 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Иран Тегеран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

 США утверждают, что Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе

Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты

Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

 Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

Рябков оценил достигнутые американо-иранские договоренности как хрупкие

Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

 Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Brent торгуется у $72 за баррель

В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

 В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

 В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки

 Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10369 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2927 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов