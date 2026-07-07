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В результате взрыва в Дамаске пострадали 18 человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Дамаске ранены 18 человек, включая четырех полицейских, сообщает во вторник сирийское агентство SANA.

"Два взрыва произошли рядом с министерством туризма в Дамаске, ранены 18 человек, включая четырех полицейских. Ведется расследование для установления обстоятельств атаки и выявления ответственных лиц", - передает агентство со ссылкой на МВД Сирии.

По данным министерства, "предварительные выводы указывают на то, что оба взрывных устройства были самодельными, одно было заложено в автомобиле, припаркованном у обочины дороги, другое спрятано в мусорном контейнере".

В настоящее время Сирию посещает президент Франции Эммануэль Макрон, взрыв произошел вблизи отеля, в котором он остановился.

Елисейский дворец сообщил, что в результате взрывов Макрон не пострадал, написала ранее газета Le Figaro.

Эммануэль Макрон Дамаск Сирия Франция
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