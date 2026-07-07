В Риме готовы принять представителей Израиля и Ливана для мирных переговоров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном, подтвердил в соцсети Х министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы тепло приветствуем объявление о том, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при содействии США состоится в Риме. Этот выбор является результатом твердой дипломатической приверженности нашего правительства и его авторитетной заслуживающей доверия роли на международной политической арене", - написал он.

По словам министра, он предложил властям Ливана и Израиля провести переговоры в итальянской столице в апреле.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер 6 июля объявил, что переговоры пройдут в Риме 14-15 июля, писала The Times of Israel.