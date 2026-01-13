Поиск

Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах

Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В апелляционном суде Парижа стартовали слушания по делу председателя фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен, которую в марте 2025 года признали виновной в хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников, сообщает BFM-TV.

Помимо нее, перед судом предстанут 11 человек. Еще 12 человек, осужденных также в марте прошлого года, признали вину и не стали оспаривать решение.

Ле Пен по итогам рассмотрения дела в суде более низкой инстанции приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, в течение еще двух она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд вынес решение о пятилетнем запрете на участие Ле Пен в выборах. Суд постановил, что она еще должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

В 2004-2018 гг. из бюджета Европарламента депутатам выделялись средства, которые должны были пойти на выплаты их парламентским ассистентам, однако вместо этого деньги шли на нужды партии "Национальный фронт" (с 2018 года - "Национальное объединение"). Материальный ущерб, нанесенный ЕП в эти годы, оценивают примерно в 4,5 млн евро.

Если апелляционный суд оставит в силе решение об отстранении Ле Пен от участия в выборах, она сможет обратиться в Кассационный суд, однако прошение об обжаловании, возможно, не успеют рассмотреть до начала первого тура президентских выборов. В таком случае Ле Пен не сможет баллотироваться.

Слушания продлятся по 12 февраля. Решение ожидается до лета 2026 года.

Выборы президента Франции состоятся в 2027 году. Нынешний президент Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как он занимает этот пост уже второй срок.

Франция Марин Ле Пен Европарламент
