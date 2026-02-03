Генпрокуратура Франции попросит суд оставить запрет на участие Ле Пен в выборах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Франции будет в суде добиваться сохранения для председателя фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен запрета на участия в выборах, сообщает BFMTV. Об этом в суде заявил замгенпрокурора Тьерри Рамонатксо.

Он также сказал, что прокуратура потребует привлечения к уголовной ответственности всех подсудимых.

В апелляционном суде Парижа слушания по делу Ле Пен, которую в марте 2025 года признали виновной в хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников, начались в январе. Помимо Ле Пен, перед судом предстали 10 человек. Решение ожидается до лета 2026 года.

Ле Пен по итогам рассмотрения дела в суде более низкой инстанции приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, в течение еще двух она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд в течение пяти лет запретил ей участвовать в выборах. Суд также постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

В период с 2004-2018 годов из бюджета Европарламента депутатам выделялись средства, которые должны были пойти на выплаты их парламентским ассистентам, однако вместо этого деньги шли на нужды партии "Национальный фронт" (с 2018 года - "Национальное объединение"). Материальный ущерб, нанесенный Европарламенту в эти годы, оценивают примерно в 3,2 млн евро.