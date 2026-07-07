Нетаньяху заявил, что их с Трампом взгляды часто совпадают

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, несмотря на некоторые разногласия, его взгляды часто совпадают со взглядами президента США Дональда Трампа.

"Он президент США. Он делает то, что хорошо для США. Я премьер-министр Израиля, я делаю то, что важно для Израиля, и основную часть времени наши позиции идентичны", - заявил он в интервью CNN.

Нетаньяху заверил, что его разногласия с Трампом не слишком принципиальные, и мнения лидеров по глобальным вопросам совпадают.

Телеканал напоминает, что на минувших выходных Трамп, говоря о Нетаньяху, сказал, что тот "знает, кто тут босс".

Также Нетаньяху вновь высказался против продажи Турции истребителей F-35. Об этом же он говорил в понедельник, заявив, что Турцию нельзя возвращать в эту программу.

Ранее во вторник Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о поставках Турции самолетов F-35.

США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она в соответствии с контрактом получила российские ЗРК С-400.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 и истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что готов рассмотреть покупку Турцией F-35, но "до сделки пока не дошло", передавали источники Bloomberg.