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Катар и Саудовская Аравия возложили на Иран ответственность за удары по танкерам в Ормузе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Катара и Саудовской Аравии считают, что Иран несет ответственность за недавние удары по судам в Ормузском проливе, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

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"Мы возлагаем на Иран полную ответственность за эту агрессию и за любой ущерб и последствия, которые могут стать ее результатом", - сказал представитель МИД Катара.

В ведомстве добавили, что требуют от Тегерана немедленно прекратить любые действия, которые "подрывают региональную безопасность или угрожают безопасности международного судоходства".

В МИД Саудовской Аравии выступили с аналогичными заявлениями.

Согласно информации ближневосточных СМИ, три танкера, в том числе катарский и саудовский, во вторник попали под обстрел в Ормузском проливе.

Катар Саудовская Аравия Ормузский пролив танкеры Иран
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