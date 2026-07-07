Катар и Саудовская Аравия возложили на Иран ответственность за удары по танкерам в Ормузе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Катара и Саудовской Аравии считают, что Иран несет ответственность за недавние удары по судам в Ормузском проливе, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

"Мы возлагаем на Иран полную ответственность за эту агрессию и за любой ущерб и последствия, которые могут стать ее результатом", - сказал представитель МИД Катара.

В ведомстве добавили, что требуют от Тегерана немедленно прекратить любые действия, которые "подрывают региональную безопасность или угрожают безопасности международного судоходства".

В МИД Саудовской Аравии выступили с аналогичными заявлениями.

Согласно информации ближневосточных СМИ, три танкера, в том числе катарский и саудовский, во вторник попали под обстрел в Ормузском проливе.