Поиск

Норвегия с Данией, Германией и Канадой закажет у США для Украины ракеты Patriot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты Patriot на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии.

"Заказ планируется осуществить через программу НАТО по координации финансирования и пожертвования передового американского военного оборудования Украине PURL, которая включает и противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия также планирует для быстрого пожертвования Украине закупать ракеты Patriot у стран, у которых они уже есть".

В миреНорвегия сообщила о выделении Украине более $300 млн на закупку вооруженийЧитать подробнее

Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон ($306,3 млн) на противовоздушную оборону Украины.

В сообщении также говорится, что на саммите НАТО в Анкаре Украина пригласила европейских партнёров разработать собственную систему борьбы с баллистическими ракетами.

"Баллистические ракеты могут стать серьёзной угрозой в будущем для Норвегии и союзных стран. Вот почему украинская инициатива интересна и с точки зрения нашего оборонного потенциала. Норвегия выделит средства для поддержки этой инициативы", - приводятся в сообщении слова министра обороны Норвегии Торе О. Сандвика.


Норвегия Дания Канада Германия США Украина НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин США отозвал разрешавшую операции с иранской нефтью лицензию

Катар и Саудовская Аравия возложили на Иран ответственность за удары по танкерам в Ормузе

Гроб с телом Али Хаменеи доставили в Ирак

Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции

Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" арестован на два месяца

Эрдоган ждет положительного решения по поставкам F-35

 Эрдоган ждет положительного решения по поставкам F-35

Суд вернул Марин Ле Пен право на участие в президентских выборах

 Суд вернул Марин Ле Пен право на участие в президентских выборах

В парламент Литвы внесен законопроект о разрешении на размещение ядерного оружия

НАТО к 2027 году планирует довести производство снарядов до 4 млн штук в год

 НАТО к 2027 году планирует довести производство снарядов до 4 млн штук в год

Новая Конституция Казахстана дает право Токаеву вновь баллотироваться на президентский срок

 Новая Конституция Казахстана дает право Токаеву вновь баллотироваться на президентский срок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10383 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2930 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов