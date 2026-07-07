Норвегия с Данией, Германией и Канадой закажет у США для Украины ракеты Patriot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты Patriot на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии.

"Заказ планируется осуществить через программу НАТО по координации финансирования и пожертвования передового американского военного оборудования Украине PURL, которая включает и противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия также планирует для быстрого пожертвования Украине закупать ракеты Patriot у стран, у которых они уже есть".

Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон ($306,3 млн) на противовоздушную оборону Украины.

В сообщении также говорится, что на саммите НАТО в Анкаре Украина пригласила европейских партнёров разработать собственную систему борьбы с баллистическими ракетами.

"Баллистические ракеты могут стать серьёзной угрозой в будущем для Норвегии и союзных стран. Вот почему украинская инициатива интересна и с точки зрения нашего оборонного потенциала. Норвегия выделит средства для поддержки этой инициативы", - приводятся в сообщении слова министра обороны Норвегии Торе О. Сандвика.



