США атаковали иранские средства ПВО и противокорабельные ракетные пусковые установки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Силы CENTCOM нанесли серию ударов по иранским средствам ПВО, пусковым установкам зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет в районе Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, ударам вооруженных сил США также подверглись системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения.