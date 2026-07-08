Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает гостелевидение Ирана.

По его данным, было нанесено два удара по объектам на острове, имеющем важное геостратегическое значение для контроля Ирана над Ормузским проливом. Всего прогремело шесть взрывов.

Ранее иранские СМИ сообщали о по меньшей мере шести взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива, еще семь взрывов произошло в окрестностях города Сирик на юге страны.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

Портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писал, что Штаты атаковали иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет, а также системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива.