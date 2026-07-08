Серия взрывов прогремела в иранском порту Бендер-Аббас и городе Сирик

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть взрывов прогремели в иранском портовом городе Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По ее данным, еще семь взрывов произошло в окрестностях города Сирик на юге Ирана.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

"Силы CENTCOM начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы он заплатил серьезную цену за нападение на коммерческие суда... в международном водном пути", - говорится в заявлении командования.

"Удары США являются ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была неоправданной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня", - подчеркнули в CENTCOM.

Портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Штаты атаковали иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет в районе Ормузского пролива.

По словам собеседника портала, ударам также подверглись системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения.