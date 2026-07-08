UKMTO повысило уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе до "высокого"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе находится на отметке "высокий" на фоне ударов по судам, сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

По данным ближневосточных СМИ, три танкера, в том числе катарский, перевозивший сжиженный природный газ, и саудовский, во вторник попали под ракетный обстрел в Ормузском проливе вблизи побережья Омана. В результате ударов суда получили значительные повреждения.

Власти Катара и Саудовской Аравии считают, что Иран несет ответственность за удары по судам в Ормузском проливе.

"Мы возлагаем на Иран полную ответственность за эту агрессию и за любой ущерб и последствия, которые могут стать ее результатом", - сказал представитель МИД Катара. В ведомстве добавили, что требуют от Тегерана немедленно прекратить любые действия, которые "подрывают региональную безопасность или угрожают безопасности международного судоходства".

В МИД Саудовской Аравии выступили с аналогичными заявлениями.

Официального заявления Ирана об атаке не поступало. Ранее иранское командование предупреждало, что все танкеры, проходящие через Ормузский пролив, должны придерживаться утвержденных маршрутов.

Тем временем Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей осуществлять производство, доставку, продажу и другие операции с нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией из Ирана.

Как сообщалось, в середине июня США и Иран подписали меморандум о мирном урегулировании, который предполагал ряд условий, в частности, открытие Ираном Ормузского пролива для свободного судоходства, США же обязались снять санкции с Ирана в отношении нефти и нефтепродуктов, что и сделали 21 июня сроком до 21 августа.