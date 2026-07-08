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США наносят удары по Ирану в ответ на обстрелы танкеров

В миреКатар и Саудовская Аравия возложили на Иран ответственность за удары по танкерам в ОрмузеЧитать подробнее

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США сообщило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

"Силы Центрального командования начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы он заплатил серьезную цену за нападение на суда", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

"Удары США являются ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была неоправданной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня", - подчеркнули в командовании.

По данным ближневосточных СМИ, три танкера, в том числе катарский, перевозивший сжиженный природный газ, и саудовский, во вторник попали под ракетный обстрел в Ормузском проливе вблизи побережья Омана. В результате ударов суда получили значительные повреждения.

Власти Катара и Саудовской Аравии считают, что Иран несет ответственность за удары по судам в Ормузском проливе.

США CENTCOM Иран удары
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