Axios называет удары США по Ирану самыми масштабными за последние 10 дней

Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото Фото: Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на среду были в четыре-пять раз масштабнее, чем в предыдущие 10 дней назад по объектам в районе Ормузского пролива, заявил американский чиновник Axios.

Иранские государственные СМИ сообщили, что многочисленные взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

По словам собеседника портала, силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) атаковали иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет, а также системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.