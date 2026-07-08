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Axios называет удары США по Ирану самыми масштабными за последние 10 дней

Axios называет удары США по Ирану самыми масштабными за последние 10 дней
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
Фото: Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на среду были в четыре-пять раз масштабнее, чем в предыдущие 10 дней назад по объектам в районе Ормузского пролива, заявил американский чиновник Axios.

Иранские государственные СМИ сообщили, что многочисленные взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

По словам собеседника портала, силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) атаковали иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет, а также системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

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США Иран Ормузский пролив удары
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