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МИД Ирана обвинил Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран осудил повторное введение нефтяных санкций США в отношении Тегерана, назвав это "явным нарушением" меморандума о взаимопонимании, достигнутого между двумя странами в прошлом месяце.

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В заявлении иранского МИД говорится, что этот шаг нарушает раздел 10 соглашения, в соответствии с которым министерство финансов США обещало разрешить экспорт иранской нефти.

Внешнеполитическое ведомство "возлагает на правительство США ответственность за последствия этого нарушения обязательств".

"Соединенные Штаты либо непосредственно, либо через действия израильского режима против Ливана неоднократно совершали как незначительные, так и крупные нарушения различных положений меморандума за последние 20 дней", - посетовали в министерстве.

Согласно заявлению, Иран предпримет "любые действия, которые сочтет необходимыми для защиты своих национальных интересов и безопасности".

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в посте в соцсети X заявил, что американские удары также представляют собой "серьезное нарушение" статей 1 и 2 соглашения, которое было подписано в прошлом месяце.

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Ранее Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей осуществлять производство, доставку, продажу и другие операции с нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией из Ирана. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что отзыв лицензии, выданной 21 июня, вступает в силу 7 июля.

Одновременно Минфин опубликовал новую лицензию, которая разрешает до 17 июля завершить ранее заключенные соглашения, касающиеся иранской нефти. Однако эти сделки разрешены при условии, что платежи подсанкционным лицам производятся на заблокированный счет, расположенный в США.

Как сообщалось, в середине июня США и Иран подписали меморандум о мирном урегулировании, который предполагал ряд условий, в частности, открытие Ираном Ормузского пролива для свободного судоходства, США же обязались снять санкции с Ирана в отношении нефти и нефтепродуктов, что и сделали 21 июня сроком до 21 августа.

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