AP пишет, что американские удары по Ирану продлятся несколько часов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Удары сил Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) по Ирану продлятся несколько часов и затронут различные военные объекты и портовые сооружения, сообщило информагентство The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, в рамках операции американские военные нацелены на иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, зенитные ракеты, а также пусковые установки противокорабельных крылатых ракет и беспилотников.

Ранее в CENTCOM сообщили, что вооруженные силы наносят удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

По данным гостелевидения Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

Американский чиновник заявил порталу Axios, что удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на среду были в четыре-пять раз масштабнее, чем в предыдущие 10 дней назад по объектам в районе Ормузского пролива.