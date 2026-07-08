"Аль-Джазира" сообщает, что Иран пока не отреагировал на американские удары

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные пока не отреагировали на удары американских вооруженных сил, нанесенные по Ирану в ночь на среду, сообщает телеканал "Аль-Джазира" из Тегерана.

После серии мощных взрывов, прогремевших в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе, МИД Ирана лишь возложил на правительство США ответственность за последствия нарушения меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

Меморандум предусматривал снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном жизненно важного Ормузского пролива.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило об ударах по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

Агентство The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что удары продлятся несколько часов и затронут различные военные объекты и портовые сооружения Ирана в районе Ормузского пролива.