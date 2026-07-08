Военные Ирана пообещали сокрушительный ответ на атаку США

Тегеран заявил, что не позволит вмешиваться в управление Ормузским проливом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ".

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран дадут сокрушительный ответ на агрессию и террористические действия США", - заявили иранские военные.

Они добавили, что Иран "ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в дела или управление Ормузским проливом".

"Вновь заявляется, что единственным безопасным проходом для коммерческих судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является маршрут, указанный Исламской Республикой Иран", - подчеркивается в документе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о поражении более 80 целей в Иране. В Вашингтоне назвали удары ответом на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив.