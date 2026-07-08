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Несколько мощных взрывов прогремело на иранском острове Харк

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На фоне американских ударов по Ирану несколько мощных взрывов в среду утром прогремело на острове Харк в Персидском заливе, который является главным центром экспорта иранской нефти, сообщил телеканал Press TV.

Остров, расположенный в восьми километрах от иранского побережья, является жизненно важным экономическим объектом для Тегерана, через который обычно проходит около 90% экспорта сырой нефти страны.

Телеканал также сообщает о новой волне взрывов на острове Кешм, который расположен в Ормузском проливе.

Ранее вооруженные силы США неоднократно наносили удары по обоим островам, а президент США Дональд Трамп высказывал идею о захвате острова Харк и других объектов нефтяной инфраструктуры Ирана.

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран остров Харк взрывы
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