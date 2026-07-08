Спикер парламента Ирана заявил, что действия США ни к чему не приведут

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф Фото: Zuma\TASS

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении подписанного Тегераном и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании и заверил, что Иран не сдастся.

"Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся", - написал Галибаф в соцсети X.

Он назвал "крупными нарушениями" Вашингтоном меморандума о взаимопонимании несоблюдение иранских правил прохода судов в Ормузском проливе, а также "постоянные угрозы новых ударов; возобновление нефтяных санкций; атаки на южный Иран" и действия Израиля в Ливане.

Ранее в ночь на среду американские вооруженные силы нанесли удары по целям в Иране. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) пояснили, что удары являются ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ".