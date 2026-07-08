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Спикер парламента Ирана заявил, что действия США ни к чему не приведут

Спикер парламента Ирана заявил, что действия США ни к чему не приведут
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф
Фото: Zuma\TASS

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении подписанного Тегераном и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании и заверил, что Иран не сдастся.

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"Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся", - написал Галибаф в соцсети X.

Он назвал "крупными нарушениями" Вашингтоном меморандума о взаимопонимании несоблюдение иранских правил прохода судов в Ормузском проливе, а также "постоянные угрозы новых ударов; возобновление нефтяных санкций; атаки на южный Иран" и действия Израиля в Ливане.

Ранее в ночь на среду американские вооруженные силы нанесли удары по целям в Иране. В центральном командовании ВС США (CENTCOM) пояснили, что удары являются ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ".

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран парламент Мохаммад Багер Галибаф США
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