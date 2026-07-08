В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги звучат в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах после того, как Иран пообещал сокрушительный ответ на американские удары, сообщает МВД королевства.

Министерство призывает население "сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", говорится в сообщении.

В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного флота ВМС США, в зону ответственности которого входят Персидский залив и Аравийское море.

На протяжении американо-иранского военного конфликта неоднократно совершал нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне.

В ночь на среду США нанесли удары по Ирану. Как заявили американские военные, было поражено "80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив".

"Американские силы нанесли удары по иранским системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе и вблизи него", - уточнили в Центральном командованим ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).