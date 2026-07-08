Более 20 человек стали жертвами оползня на северо-западе Китая

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате оползня в северо-западной части Китая увеличилось до 21 человека, поисково-спасательные работы завершены, сообщают государственные СМИ.

По данным агентства "Синьхуа", оползень сошел во вторник утром в поселке Наньхэ городского округа Луннань (провинция Ганьсу), под завалами оказались 33 человека. Все они были обнаружены к утру среды.

Уточняется, что семеро получили легкие травмы, пятеро не пострадали.