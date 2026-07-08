Иран заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива, передают иранские государственные СМИ.

В КСИР уточнили, что удары, в частности, были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

В заявлении говорится, что операция была ответом на американскую воздушную атаку в среду на прибрежные базы и невоенные объекты в южной иранской провинции Хормозган, расположенной на побережье Ормузского пролива, и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.