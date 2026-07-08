Глава Пентагона обсудил увеличение контингента в Польше с главой Минобороны страны

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Переговоры главы Пентагона Пита Хегсета с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом прошли на саммите НАТО в Анкаре, сообщила пресс-служба польского военного ведомства.

"Министр войны США подтвердил, что Польша является образцовым союзником США и подает пример другим странам. Мы обсудили планы по увеличению присутствия американских войск в Польше, созданию постоянной базы в Польше, а также дальнейшие шаги в сотрудничестве в сфере вооружений", - прокомментировал переговоры Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба.

Глава Минобороны Польши отметил, что о развитии сотрудничества с США свидетельствует, в частности, подписанные в ходе саммита НАТО соглашение о производстве ракет Barracuda-500M в Польше и соглашение об обслуживании ракет PAC-3 для Patriot в Европе.