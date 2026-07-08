Иран начал новую волну ударов по Бахрейну

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран запустил новую группу ракет и дронов в направлении Бахрейна в ответ на американские удары по иранским целям, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В Бахрейне снова зазвучали сирены, уже в третий раз за последние часы. Министерство внутренних дел королевства вновь призвало людей отправиться в ближайшее безопасное место.

Ранее Корпус стражей исламской революции и иранская армия заявили, что уже нанесли удары по американским военным объектам в Бахрейне. В частности, были атакованы объекты базы 5-го оперативного флота ВМС США и авиабазы Шейх-Иса, где размещены американские войска.