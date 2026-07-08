Генсек НАТО назвал оправданными авиаудары США по Ирану

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ночные удары США по Ирану были оправданными.

"Считаю, что это было абсолютно необходимо. Потому что когда есть соглашение о прекращении огня, а Иран, по сути, его нарушает - мы же видели, что произошло вчера с атаками на корабли, - для США совершенно критически важно отреагировать жестко", - сказал он журналистам в Анкаре, где проходит саммит НАТО.

В ночь на 8 июля американские вооруженные силы нанесли серию ударов по целям в Иране. В центральном командовании ВС США CENTCOM назвали удары ответом на нападения Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

Корпус стражей Исламской революции Ирана КСИР заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива, передают государственные СМИ.

КСИР утверждает, что удары, в частности, были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. Операция названа ответом на воздушные атаки США в среду на прибрежные базы и невоенные объекты в южной иранской провинции Хормозган, расположенной на побережье Ормузского пролива, и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.