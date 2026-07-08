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В Испании спокойно восприняли критику со стороны Трампа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В руководстве Испании спокойно отнеслись к очередным критическим высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, сообщили источники EFE в испанском правительстве.

По их словам, у Испании сложились прекрасные социальные, культурные и экономические отношения с США, и Мадрид не намерен их менять. Они считают, что и Вашингтон не может разорвать торговые отношения с Испанией, поскольку эти отношения реализуются в рамках связей со всем Евросоюзом.

Собеседники агентства подчеркнули, что у США положительный торговый баланс с Испанией, а значит, они также получают выгоду от этих отношений. В силу этого власти Испании настаивают на том, что двусторонние отношения между Испанией и США выгодны обеим странам как в сфере торговли, так и в оборонной сфере.

Ранее 8 июля Трамп назвал Испанию "ужасным партнером по НАТО" и пригрозил разорвать торговые отношения с ней.

НАТО США Испания Дональд Трамп
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