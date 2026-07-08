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Трамп назвал Испанию ужасным партнером по НАТО и пригрозил прекращением торговли

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО подверг резкой критике Испанию, назвав страну ужасным партнером по альянсу и пригрозив разрывом торговых отношений с Мадридом, сообщает Fox News.

"Испания - это ужасный партнер в НАТО, общаться с ней - это лишь напрасно тратить время. Они не участвуют каким-либо образом, они не платят, я не хочу иметь дел с Испанией и намерен разорвать торговые отношения с Испанией", - заявил он.

"Испания - безнадежна. Все должны платить и работать, но несколько стран, и в частности Испания, враждебно относятся к этому, и в то же время просят торговать с ними, но я не намерен иметь дело с ними", - добавил президент США.

Разногласия Трампа с руководством Испании начались с весны, когда Вооруженным силам США запретили использовать находящиеся на испанской территории американские базы для операций против Ирана, а также самолетам ВВС США, участвующим в войне с Ираном, запретили пролетать над Испанией. Испанский премьер-министр Педро Санчес открыто выступал против конфликта, называя его незаконным, безрассудным и несправедливым. Трам критиковал эти решения и уже грозил сократить торговлю с Мадридом, в Мадриде же заявили, что не будут "вассалами США".

Дональд Трамп Иран Испания НАТО США
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