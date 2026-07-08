Торговый дом Узбекистана открылся в Минске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Торговый дом Узбекистана открылся в Минске, сообщило в среду госагентство БелТА.

"Торжественное открытие Торгового дома Узбекистана приурочено к официальному визиту президента этой страны Шавката Мирзиёева в Беларусь, который запланирован на 8-9 июля", - говорится в сообщении.

Открытие организовано Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой (БелТПП).

"Событие является важным шагом в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждает динамичное развитие белорусско-узбекского сотрудничества. Среди важных гостей, принявших участие в торжественной церемонии открытия, - заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, председатель БелТПП Михаил Мятликов", - сообщает агентство.

"Товарооборот Узбекистана с Беларусью поднимается до $1 млрд, и президенты обеих стран поставили задачу поднять его до $2 млрд, чему будет способствовать деятельность торгового дома", - прокомментировал Вахабов, которого цитирует БелТА.

"Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции. Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств", - подчеркнули в агентстве.