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Служба связи Таджикистана и руководство "МегаФона" обсуждают инвестиции и инфраструктурe

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По приглашению Службы связи при правительстве Таджикистана генеральный директор ПАО "МегаФон" Хачатур Помбухчан посетил республику с рабочим визитом, где провел встречу с начальником Службы связи Исфандиёром Саъдулло, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, встреча была организована по инициативе Службы связи. Стороны обсудили деятельность компании "МегаФон" в Таджикистане, текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы развития телекоммуникационной отрасли.

Начальник Службы связи обратил внимание на необходимость повышения качества телекоммуникационных услуг, обеспечения стабильной и бесперебойной работы сетей связи, ускорения внедрения современных технологий, расширения зоны покрытия, соблюдения требований законодательства Таджикистана и выполнения компанией принятых обязательств.

В ведомстве отметили, что Служба связи на постоянной основе анализирует деятельность операторов связи для обеспечения добросовестной конкуренции, защиты прав пользователей, повышения качества услуг и устойчивого развития цифровой инфраструктуры страны.

В ходе переговоров руководству "МегаФона" было предложено активизировать участие в реализации совместных проектов, привлечении инвестиций, внедрении современных технологий, обмене передовым опытом и подготовке высококвалифицированных специалистов.

В свою очередь Помбухчан представил план дальнейшего развития деятельности компании в Таджикистане, предусматривающий выполнение действующих обязательств, расширение сотрудничества и реализацию новых инициатив в сфере телекоммуникаций.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей, сообщили в пресс-службе Службы связи.

ПАО "МегаФон" - один из крупнейших операторов связи России, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет, цифровые сервисы и решения для бизнеса. Компания обслуживает десятки миллионов абонентов и реализует проекты в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры и цифровизации.

Таджикистан МегаФон
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