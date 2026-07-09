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Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Военные Ирана использовали беспилотники при атаках на объекты США на Ближнем Востоке, ударам, в частности, подверглись зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Кувейте и станция раннего предупреждения в Катаре, сообщает в четверг Fars.

"В связи с агрессией американской террористической армии против Ирана и его военных, час назад, в ходе продолжающихся атак на базы США в регионе, система Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива в Бахрейне стали целью массированных и разрушительных налетов беспилотников различных типов", - приводит агентство выдержки из заявления иранских военных.

Согласно заявлению, вооруженные силы Ирана ни в коем случае не позволят руководству США добиться реализации своих целей в регионе.

Ранее иранский государственный телеканал IRIB также передавал, что Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил факт нанесения им ударов по военным базам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавнюю волну американских атак. Так, КСИР применил БПЛА и ракеты против основной базы ВМС США в Персидском заливе в районе Аль-Джуффейры, где располагается 5-й флот ВМС США.

Удары по базам США были ответом на американские атаки в ночь на четверг на южные прибрежные провинции Ирана и на два моста на востоке страны, добавляет IRIB.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран КСИР Кувейт США
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