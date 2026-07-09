Поиск

Железнодорожное сообщение из Тегерана в Мешхед прервано после ударов США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Иране прервано железнодорожное сообщение между Тегераном и Мешхедом после недавней серии военных ударов США, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на "Иранские железнодорожные дороги".

На на поврежденные участки железной дороги направлены ремонтные бригады. Оператор железнодорожной сети пообещал в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Власти принимают меры, чтобы доставить в Мешхед пассажиров, которые сейчас не могут воспользоваться железной дорогой.

В ночь на 9 июля ВС США нанесли удары по южным прибрежным провинциям в Иране и по двум мостам на востоке страны. Иранский Минздрав сообщал о гибели 14 человек. В ответ иранские военные нанесли удары по американским объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте. В Вооруженных силах Бахрейна впоследствии заявляли, что отбили несколько иранских воздушных атак.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Тегеран Мешхед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2989 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10412 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов