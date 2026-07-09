Железнодорожное сообщение из Тегерана в Мешхед прервано после ударов США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Иране прервано железнодорожное сообщение между Тегераном и Мешхедом после недавней серии военных ударов США, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на "Иранские железнодорожные дороги".

На на поврежденные участки железной дороги направлены ремонтные бригады. Оператор железнодорожной сети пообещал в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Власти принимают меры, чтобы доставить в Мешхед пассажиров, которые сейчас не могут воспользоваться железной дорогой.

В ночь на 9 июля ВС США нанесли удары по южным прибрежным провинциям в Иране и по двум мостам на востоке страны. Иранский Минздрав сообщал о гибели 14 человек. В ответ иранские военные нанесли удары по американским объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте. В Вооруженных силах Бахрейна впоследствии заявляли, что отбили несколько иранских воздушных атак.