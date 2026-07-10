В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В иранском городе Мешхед в ночь на пятницу завершилась церемония погребения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в феврале во время американо-израильских авиаударов, сообщает телерадиокомпания ИРИБ.

"Несколько мгновений назад, после недели величественных траурных процессий, принявший мученическую смерть аятолла Хаменеи упокоился в Мешхеде рядом с могилой имама Резы", - говорится в сообщении ИРИБ в соцсети X.

Аятоллу похоронили в его родном городе - в мавзолее имама Резы. Гроб с телом Хаменеи доставили до мавзолея на вертолете из-за невозможности проехать через толпы людей на улицах. Над телом Хаменеи в мавзолее прочитал молитву его старший сын Мостафа.

По сообщениям иранских СМИ, на церемонию в Мешхед прибыло множество людей, несмотря на осложнение - в ночь на четверг ВВС США нанесли удары по железной дороге, связывающей Тегеран и Мешхед. В четверг вечером власти сообщили о возобновлении движения на одной из двух поврежденных железнодорожных линий.

Собравшиеся на улицах Мешхеда люди несли иранские государственные флаги, фотографии покойного, а также плакаты с надписью "Мы убьем Трампа".

Траурные мероприятия в память о верховном лидере проходили с прошлой пятницы в иранских городах Тегеран и Кум, а также в Ираке - в священных для мусульман-шиитов городах Эн-Наджаф и Кербела. По сообщениям иранских СМИ, за эти дни в демонстрациях приняли участие порядка 41-43 млн человек.

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Хаменеи и несколько членов его семьи погибли в конце февраля, когда по его резиденции в Тегеране был нанесен американо-израильский удар. Ему было 86 лет. Новым руководителем Ирана был избран его сын Моджтаба Хаменеи, который, как сообщали некоторые СМИ, получил в результате удара ранения. С момента избрания он на публике не появлялся.

Хаменеи был одним из ключевых деятелей Исламской революции 1979 года и близким соратником Рухоллы Хомейни, который возглавлял революцию. В 1981-1989 годах Хаменеи занимал пост президента Ирана, с 1989 года был верховным лидером страны.