Переговоры Лукашенко и Мирзиеева пройдут в Минске

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в четверг в Минске, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который 8-9 июля посещает Беларусь с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах", - говорится в сообщении.

"Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них - Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан", - добавили там.