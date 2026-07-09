В Армении оппозиционерку задержали по обвинению в разглашении гостайны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Член оппозиционной партии "Мать Армения" Арегназ Манукян задержана утром в четверг по обвинению в разглашении государственной тайны, сообщили в Следственном комитете республики.

"В рамках уголовного производства в отношении Арегназ Манукян возбуждено уголовное преследование по ч.1 ст.427 УК Армении (публикация сведений, содержащих государственную тайну). Она задержана, будет доставлена в суд для решения вопроса об аресте", - заявили в пресс-службе СК.

Утром в четверг в квартире Манукян сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. Он обвиняется в государственной измене и шпионаже.