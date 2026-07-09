КСИР заявил о предотвращении вылазок в Иране враждебных групп

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции и армия Ирана предприняли упреждающие действия с целью помешать вражеским группировкам, поддерживаемым США и Израилем, совершить вылазки на иранской территории, заявил командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Карами. Об этом сообщает Mehr.

"Американо-сионистский враг в полном объеме подготовил террористические группы на юго-востоке и северо-западе Ирана для атак", - сказал генерал.

"КСИР и армия, рука об руку, пошли на превентивные меры и уничтожили позиции этих групп", - продолжил Карами, добавив, что военные не дали врагу начать действовать первым. Он не уточнил, о каких именно враждебных формированиях идет речь.