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Лукашенко намерен довести товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном до $2 млрд в год

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в четверг в Минске заявил о совпадении основных направлений политики двух стран, о намерении довести взаимный товарооборот до $2 млрд в год.

"Мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому. Мы смотрим на наш народ: Узбекистан - на свой, Беларусь - на свой. И в то же время мы ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Белоруссии, среди государств СНГ занимая третье место. "Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось. И мы совершили с вами этот рывок", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии сообщил о планах довести в перспективе товарооборот между странами до $2 млрд. "Мы когда-то говорили об одном миллиарде. Сегодня мы свободно выговариваем "два миллиарда" и для своих членов правительства, министров определили направления деятельности, которые приведут нас к успеху. Очень важно, чтобы, кроме совместных проектов, здесь мы обязательства жестко будем выполнять, мы вместе с вами, с вашей помощью могли выйти на третьи страны, особенно которые близко к Узбекистану. У них большой интерес, и мы вместе будем работать. Тем более, что эта работа началась", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что взаимный товарооборот Белоруссии и Узбекистана по итогам 2025 года составил около $855 млн.

Александр Лукашенко Узбекистан Белоруссия
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