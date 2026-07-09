В районе расположения АЭС "Бушер" были слышны взрывы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Несколько взрывов прозвучало в районе города Бушир на юге Ирана, где располагается АЭС "Бушер", сообщает в четверг "Мехр".

"По предварительным данным от местных источников, в четверг до полудня в провинции Бушир было слышно несколько взрывов", - передает агентство.

О причинах происшествия не сообщается.

Впоследствии, как отмечает телеканал "Аль-Джазира", губернатор провинции Бушир Мухаммад Мозаффари подтвердил, что военные США наносили удары по городу Бушир. Однако он опроверг появлявшиеся сообщения, что целью атак стала АЭС "Бушер".

Также он назвал недостоверными данные об ударах США по острову Харк - узловой точке для иранского нефтяного экспорта.

В ночь на четверг иранские СМИ передавали, что американские военные нанесли серию ударов по городу Бушир. Их целями были военные объекты, АЭС "Бушер" не пострадала.