Белоруссия и Узбекистан утвердили "дорожную карту" развития сотрудничества на 2026-2030 гг.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Узбекистан утвердили "дорожную карту" по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщила в четверг пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.

"По итогам переговоров глав государств подписан пакет документов. В их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.

"Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана", - заявлял ранее Лукашенко в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в четверг в Минске, его цитирует пресс-служба.

"Например, за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ, при этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет на 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть, планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал президенту: если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить", - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в принятой "дорожной карте" по развитию сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном на предстоящие 5 лет определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. "Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции", - отметил Лукашенко.