Китай в июне отправил экс-дипломатов в США для прояснения ситуации с торговым перемирием

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в США направили в июне двух экс-дипломатов в эту страну с целью узнать, какие дальнейшие действия может предпринять американская администрация в сфере торговли с Китаем, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, в то время как Китай хочет разобраться с тем, как грядущие выборы в США могут повлиять на связи стран, два бывших китайских дипломата в июне посетили США, чтобы лучше понять позицию американской администрации по поводу хрупкого торгового перемирия", - информирует агентство.

По его данным, в Соединенные Штаты прибыли бывший постпред КНР при ООН Цуй Тянькай и бывший заместитель постпреда Гэн Шуан. Они провели встречи с экспертами по отношениям США и КНР, представляющие различные политические течения.

Агентство отмечает, что за последние месяцы целый ряд действующих и бывших госслужащих КНР общался с американскими экспертами с целью определить намерения Белого дома в отношении Пекина.

Одновременно с тем группа американских экспертов по КНР посещала Пекин для встреч с нынешними и бывшими китайскими официальными лицами из ряда министерств и аналитических центров. Один из собеседников Bloomberg рассказал, что американцам задавали вопросы о промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года и президентских выборах 2028 года.

Еще один собеседник, присутствовавший на дискуссиях в Пекине, отметил, что существует консенсус о возможности сохранения соглашения между США и КНР в торговой сфере до окончания второго президентского срока Дональда Трампа в 2028 году и о вероятности "золотого периода" в отношениях государств до 2029 года.