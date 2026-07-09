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Совет ЕС по иностранным делам на заседании 13 июля обсудит Украину и Ближний Восток

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании в Брюсселе 13 июля ситуацию на Украине и развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщается в объявленном в четверг проекте повестки министерского совещания.

В документе говорится, что министры обсудят положение дел на Украине после неформального обмена мнениями с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Совет ЕС рассмотрит ситуацию на Ближнем Востоке в свете последних событий в Иране, в частности, меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Министры обменяются мнениями по Газе и Западному берегу реки Иордан, а также по критической ситуации в Ливане.

В повестку дня включен вопрос о реализации стратегического подхода ЕС к Черному морю. Отмечается, что Совет намерен рассмотреть ход выполнения данной стратегии и обсудить дальнейшие шаги.

Также состоится обмен мнениями по вопросам отношений ЕС - ООН в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (22-28 сентября 2026 г.).

В рамках рабочего обеда пройдет форум высокого уровня ЕС - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива по вопросам региональной безопасности и сотрудничества, сказано в проекте повестки.

ЕС Ближний Восток Украина
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