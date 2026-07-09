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Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в Ормузском проливе с коллегами из Турции и Омана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с коллегами из Турции и Омана Хаканом Фиданом и Бадром аль-Бусаиди обстановку на Ближнем Востоке, в частности, в Ормузском проливе, сообщает в четверг МИД Ирана.

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"Во время этих разговоров они обсудили последние события в регионе, в частности, в Ормузском проливе, и другие вопросы, вызывающие взаимное беспокойство", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Отмечается, что Турция и Оман заявили о важности дипломатии, коммуникации и общих усилий для решения региональных проблем и предотвращения эскалации между Ираном и США.

В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании.

Иран Аббас Аракчи Турция Оман Ормузский пролив
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