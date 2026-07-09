КСИР назвал удары США по Ирану помехой для снятия блокады с Ормузского пролива

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Возобновившиеся удары США по Ирану, а также вмешательство Вашингтона в прокладку маршрутов через Ормузский пролив сильно повредят процессу восстановления судоходства в этом морском коридоре, заявили ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The National.

"Авантюризм террористических вооруженных сил США, их вмешательство в установление морских путей (...) значительно подорвут процесс поэтапного открытия пролива и поставят под серьезный удар интересы стран, получающих выгоду от Ормузского пролива", - сказано в заявлении.

В КСИР отметили, что под надзором Ирана пропускная способность Ормузского пролива восстановилась до 50% от уровня, который фиксировали до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года. Однако наращивание объема грузоперевозок отмечалось лишь в случае судов, следовавших курсом, который устанавливал Иран.

В ВМС КСИР также предупредили, что дальнейшие односторонние действия США вызовут лишь "сокрушительный ответ" иранской стороны.

В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.