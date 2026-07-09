Производство электроэнергии в Узбекистане в I полугодии увеличилось на 7%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Выработка электроэнергии в Узбекистане в январе-июне 2026 года составила более 45,45 млрд кВт.ч, что на 7,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства энергетики республики.

По данным ведомства, потребление электроэнергии за этот период в республике составило 44,04 млрд кВт.ч (рост на 4,7%).

Выработка электроэнергии в июне 2026 года выросла на 13,5% по сравнению с июнем прошлого года - до 7,75 млрд кВт.ч. Потребление электроэнергии возросло на 8,6% - до 7,7 млрд кВт.ч.